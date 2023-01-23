『beyerdynamicDT990PRO 250Ω 開放型モニターヘッドホン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 06時 00分に出品され04月27日 06時 00分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度音を聴いたのですが、ほぼ新品です。

よろしくお願いします。



■スタジオ用途に適したオープン型ヘッドホン。



■DT990PROの持つ拡がりある音場と、音の遠近感を正確に再現する立体的なサウンドは、プロエンジニアやプロミュージシャン、すべてのオーディオ愛好家にとって、手放す事のできないサウンドです。



■ダイアフラムの質量を減らすことで、正確な原音再生を実現。



■深みのある低域から透明感のある高域まで、すべての音を余すことなく正確に再現し、音のわずかな変化や定位を正確に把握することが可能です。



■開放型ハウジングを採用することで、抜群の拡がりある音場、深みのあるサウンドを実現します。



■レコーディングスタジオ等での使用を考慮して、使い勝手の良い片出しケーブルを採用。ケーブルは絡まりにくく、持ち運びや保管に便利な構造となっています。



■堅牢なスプリングスチールヘッドバンドは、安全な装着感を提供。日常のスタジオ使用におけるあらゆるストレスや負担に耐えることが可能です。



■耳を覆う大口径のイヤーパッドは長時間の使用でも快適な装着感を約束。柔軟性に優れたヘッドバンドは、頭部の大きさに関係なく、確実にフィットします。



■ケーブルは使い勝手を考慮し、片出しケーブルを採用。



■DT990PROは、ドイツで熟練エンジニアにより、ひとつ一つ手作業で組み立てられています。使用される部品や材料は、すべて手作業で作られ、必要に応じて交換することが可能です。



＜インピーダンスの違いについて＞

■32Ω：ホームオーディオやスマートフォン、ラップトップ等のモバイルオーディオ機器向け

■80Ω：レコーディング・スタジオをはじめ、様々な機器、用途に対応

■250Ω：本格的な業務用オーディオ機器を設置したレコーディング・スタジオ向け 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ベイヤーダイナミック