『東芝 1TB 2チューナー ブルーレイレコーダー REGZA DBR-Z320【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 23時 11分に出品され04月11日 23時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★動作確認済み★





【商品内容】本体/純正リモコン（SE-R0462)/B-CASカード





【商品の状態】通常使用に伴う小傷や使用感は若干ございますが、目立つ汚れ傷等なく比較的良い状態ですので問題なくお使いいただけます





★基本動作確認・簡易クリーニング済みになります★



【梱包・発送】

プチプチ・リサイクル段ボール・巻きダンボールなど状況に合わせてに梱包して発送致します。





【ご注意事項】

●中古品になりますのでご購入の際は写真,説明文にて状態、付属品等をご確認の上、ご購入くださいますようお願い致します。

＊スマホでの撮影のため実物と色合いなど若干異なる場合がございます。



●商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。



●その他ご質問等ございましたらコメントよりご質問ください(^^)





以下、商品説明になります。





DBR-Z320

ブランド：TOSHIBA REGZA

発売日：2012/11 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: レグザ