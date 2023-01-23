『BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 10時 17分に出品され03月21日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《商品説明》

◎BOTTEGA VENETA

ボッテガヴェネタ

ショルダーバッグ バッグ ショルダー





◎画像に写っている物のみです。

箱、説明書等付属品はありません。





※商品のコンディションに対しての感じ方や表現の仕方には個人差がある為、写真と実際の色合いなどは違って見えることがありますのでご了承下さい。



※新品または未使用と記載の無いものは、基本的に1度人の手に渡ったものになりますので、気になる方はご購入を御遠慮下さい。

簡単に清掃は行っておりますが、細かなホコリの付着等はご容赦下さい。



※ 商品に対しての専門的な知識はありませんので、行き届かない商品説明、商品の不具合を見落としている可能性もございますので、気になる点は1度ご質問頂ければと思います。





《お願い》

◎梱包資材につきましては、リサイクルのダンボールやショップ袋、プチプチの代わりに新聞紙を利用する事も多々ありますので、予めご了承ください。



◎ご購入者様のお支払い後、土日祝日を除く3日以内には責任を持って発送させて頂きます。



◎ご購入をされた時点で記載されている商品説明、注意事項をご理解して頂いたものとさせていただきます。

R1017-001 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BOTTEGA

VENETA ボッテガヴェネタ