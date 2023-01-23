『美品✨フルラ ダフネ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ アーチロゴ 灰【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 28分に出品され03月31日 05時 28分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◾️大手買取ブランド店の鑑定済み、正規品です✨

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○アイテム

FURLA DAFNE HOBO

フルラ ダフネ ホーボー バッグ

ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ

Sサイズ アーチロゴ 新作 現行ロゴ

レディース デート お出かけ 人気

通勤通学 ビジネス





○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)





○サイズ

タテ約21cm

ヨコ約27cm

マチ約12cm

ショルダー約107〜125cm(調節可能)



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れはなく、美品です！

まだまだ長く綺麗にお使いいただけます♪



素人管理ですので、多少の傷や汚れはご容赦下さい。

お写真をご確認の上、中古品にご理解のある方のみご購入ください＊





○素材

レザー

本革





○カラー

グレー

グレージュ





○付属品

ショルダーストラップ





○配送

簡易包装にて発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。







※注意事項 状態記載は当店の主観です。 外観の大きなダメージ等を検品しております。 仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。 中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。





管理番号：10156000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨フルラ ダフネ 2way

ショルダーバッグ ハンドバッグ アーチロゴ 灰