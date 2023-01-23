『COACH コーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way f31169【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 33分に出品され03月11日 13時 33分に終了予定です。即決価格は10,436円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お気軽にご希望金額をコメントください♪

可能な範囲で対応させていただきます✨



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



▼似たようなアイテムをお探しの方はこちら▼

#chocomaruバッグ



✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼



✦商品✦

COACH ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way

型番F31169



★オープンポケットの中に内ポケット1つあり

★ショルダーストラップ付属



✦size✦

縦 約21

横 約31.5(下部)

マチ 約11.5

持ち手高さ 約11

ショルダーの長さ 約102.5〜約122



※素人採寸になりますので誤差はご容赦ください



✦condition✦

角スレ・小傷、汚れが多少ありますがまだまだご使用可能です



※写真にて状態をご確認の上、ご購入をお願いいたします



✦color✦

写真をご確認ください



✦購入元✦

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



大手ブランドショップにより

真贋鑑定済みの【確実正規品】になります

(万が一、偽物だった場合は全額返金いたします)



✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼



※バッグスタンドは付属しません



※扱っている商品はすべてUSED品となります。

多少の使用感(擦れ・小傷・色褪せ等)がある場合がございます。また写真にないチャームや付属品(保存袋等)の欠品等について予めご了承ください。ご理解ある方のみ、お買い求めいただくようお願いいたします



※購入者さま都合(イメージと違う、思っていた色と違う等)の返品はお受けできません。トラブル回避のためにも商品説明の内容・写真をよくご確認の上、ご購入お願いいたします



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって実物の色と異なる場合がございますので予めご了承ください



管理番013 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

コーチ

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

2way

f31169