『EMPORIO ARMANI✨ウールアルパカ ポンチョ ケープ 格子柄 大判 F【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 43分に出品され03月30日 16時 43分に終了予定です。即決価格は9,939円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



エンポリオアルマーニ EMPORIO ARMANI

ポンチョ ポンチョコート ケープコート コート 羽織り ショートコート 格子柄 チェック フリンジ レザー ロゴプレート ブランド 近年モデル 現行タグ 極美品 美品 モカ イタリア製 madein ITALY





○サイズ

サイズ （F相当）

横110cm

総丈1番長いところ111cm



平置き実寸。 着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷や汚れもなく、状態はとても綺麗です。これからもまだまだ気持ちよく使っていただけます！



○カラー

ベージュ 格子柄



○素材

ウール アルパカ

レザー 牛革 本革



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





※大手リユースショップで購入したもので、真贋済みの正規品となります。安心してご購入くださいませ。





管理番号B87130024-1115 L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エンポリオアルマーニ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ EMPORIO

ARMANI✨ウールアルパカ ポンチョ ケープ 格子柄 大判 F