『値下げ♡タオルも追加サービス♡サザン❗️ファンクラブ受注生産リュック♡【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 20時 16分に出品され04月05日 20時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファンクラブ創立記念で作られる事になったリュックです。

受注生産で、申し込みは締め切られてます。

旦那も購入してくれてたので一個余ったので出品致します。

買い忘れた方は是非。

おまけでファンクラブから送られてきたポスターもお付けします。

あと大変レアな江ノ電のチョロQも。

30年ぐらい前にサザンを巡る旅行をした時江ノ電乗車記念で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用