『チャゲアス 20周年記念スピーカー 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 56分に出品され03月22日 19時 56分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャゲアスの20周年記念スピーカーは、ファンにとっては、コレクションに欠かせないアイテムです。



【付属品】

ACアダプター、説明書、ケーブルが含まれており、すぐに使用可能です。すべての付属品が揃っているため、安心してお使いいただけます。



【状態】

美品で、目立った傷や汚れはありません。オリジナルボックスも付属しており、コレクターズアイテムとしても最適です。

箱は若干のへこみがあります。



喫煙者いません。

ペット飼っていません。



- ブランド: チャゲアス

- モデル名: 20周年記念スピーカー

- 付属品: ACアダプター、説明書、ケーブル

- 状態: 美品

- パッケージ: オリジナルボックス



ご覧いただきありがとうございます。



ジャンル···国内アーティスト



国内アーティスト···chage&aska 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし