『【お値下げ中】ミチュコケット キキララ ルームショルダーバッグ✴︎ステッカー付き✴︎【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 24分に出品され03月03日 08時 24分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ステッカー付きに更新しました！】



伊勢丹新宿店×サンリオキャラクターズ

2024コラボイベント

FANCY SANRIO CHARACTERS vol.9



MICHU COQUETTE ミチュコケット

ＲＯＯＭ ＳＨＯＵＬＤＥＲ ＢＡＧ／ＬＩＴＴＥＬＥ ＴＷＩＮ ＳＴＡＲＳ



オンラインで購入した正規品です。

新品未使用、袋から出しておりません。

個体差や初期からの汚れ等がある場合はご容赦くださいませ。



伊勢丹オンライン購入特典のステッカーもお付けします。

ホログラムでキラキラしてます。

7枚目の画像をご覧くださいませ。



匿名配送、24時間以内に発送いたします♫





ルームショルダーバッグ

リトルツインスターズ

キキララ

伊勢丹

サンリオ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンリオ

カテゴリ ファッション

レディース

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