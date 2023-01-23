『廃盤 レア フェイラー オールドテディ フラットポーチ ハロウィン【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 01時 12分に出品され05月06日 01時 12分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラブラリーバイフェイラー

オールドテディ

フラットポーチ ティッシュケース

ハロウィン限定 各一点です♡





使うつもりでタグは外しましたが、

勿体なくて未使用のまま暗所にて保管してました。



ハロウィンデザインでとても可愛く

これからの時期にピッタリです♡

今では手に入らないとてもレアなお品です。

お探しの方いかがでしょうか？





長期自宅保管にご了承ください。





バラ売り不可

出品に迷いがあるため

価格交渉ご遠慮ください。





気になる点がございましたら

購入前にコメント頂けますよう

よろしくお願いいたします。









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カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 廃盤 レア フェイラー オールドテディ フラットポーチ ハロウィン