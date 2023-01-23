『美品●希少カラー●高級イタリア製ラムスキン●シングルライダース レザージャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 06時 26分に出品され04月02日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊ 匿名配送 ＊ フォロー割◎ ＊ 基本即日発送 ＊



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○アイテム

NASIGN by Sarah Sim IMPORTED LAMB SKIN FROM ITALY イタリア製ラムスキン ラムレザー シングルライダース レザージャケット 本革 リアルレザー スタンドカラー バンドカラー ジップアップ 総裏地 韓国製 アウター レディース



＊都内のセレクトショップにて購入した鑑定済みの正規品です。

＊素材にイタリア製高級ラムスキンを採用したシングルレザージャケット✨使えば使うほど身体に馴染みやすいしなやかな生地が特徴です。

＊スナップボタンのついたバンドカラーなので襟元の保温性があり、身頃の4ポケットなど機能性にも優れたシングルライダースです。エレガントなワインレッドカラーも◎



○サイズ

55サイズ（M相当）...実寸よりMサイズを選択しています。

肩幅40cm

身幅44cm

着丈55cm

袖丈61cm

平置き実寸です♪

多少の誤差はあらかじめご了承ください。

実寸記載を元にお手持ちとのお洋服と比較をお願いいたします。



○状態

レザーに使用感はありますが、それがかえって味のある質感となっております。

その他、目立つ傷や汚れはなく、まだまだご愛用いただけます◎



○カラー

ワインレッド

※ワインレッド〜レッドブラウンを混ぜたような希少カラーです。

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



○素材

表地/ 羊革 ラムレザー シープスキン

裏地

BODY/ ポリエステル コットン

SLEEVES/ ポリエステル



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お送りする商品によってゆうゆう⇄らくらく便を変更させていただく場合がございます。



○その他

写真にございますハンガー、ネックレス、ショッパー、ブローチなどの小物類は付属品ではございませんので予めご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪



L0762-80998 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品●希少カラー●高級イタリア製ラムスキン●シングルライダース

レザージャケット