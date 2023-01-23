『【入手困難】 デニムアンドサプライ ラルフローレン ミリタリーシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 28分に出品され03月19日 09時 28分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・全アイテム

#古着屋モリンコ

・ジャンル別

#古着屋モリンコ_シャツ



●ブランド：DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN



●ポイント

DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN デニムアンドサプライ ラルフローレン ミリタリーシャツ 長袖シャツ L モスグリーン



●素材

綿 100%



●サイズ表記：L



●実寸サイズ(平置き)

着丈80㎝/肩幅47㎝/身幅57㎝/袖丈69㎝

※素人採寸になりますので、多少の誤差はございます。



●カラー（デザイン）：モスグリーン



●状態

目立つ傷汚れはございません。

※古着特有の使用感など、素人の目線になりますので細かい部分での見落としがある場合もございます。ご理解の上ご購入下さい。



●発送

ご購入後、24時間以内に発送致します！



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24-75 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デニムアンドサプライラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【入手困難】

デニムアンドサプライ

ラルフローレン

ミリタリーシャツ