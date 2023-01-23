『2000s archive FUGA Mouton Jacket No.26【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 02分に出品され03月22日 18時 02分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あの伝説のFUGAのトスカーナムートンジャケットそす。数年前はとんでもなく値上がりしてたそすね。

世界に50着しかないうちのシリアルナンバー26そす。サイズ44そすぅ！





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2000s

archive

FUGA

Mouton

Jacket

No.26