『PERRIN Paris ブラックレザー&エナメル【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 02時 30分に出品され04月02日 02時 30分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランスの老舗バッグメーカー のクラッチバッグです。

パーティーにも普段にもおしゃれなエナメル革のコンビブラッククラッチパックです。二、三回使用のみです。エナメル部分目立ちませんが小さなスレあるように見えるかもです。写真ご参照願います。

あくまで中古ですのでご理解の程宜しくお願い致します。



芸能界にもプライベートでご愛用されてる話題のブランドです。



カラー...ブラックレザー&エナメル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PERRIN

Paris

ブラックレザー&エナメル