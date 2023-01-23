『パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 10kg 左開き NA-VX300AL-W【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 10分に出品され03月04日 18時 10分に終了予定です。即決価格は26,364円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年製

動作OK

業務用洗剤でドラム内清掃済み

特に目立つ傷等は、ありませんが、薄っすら使用スレ、汚れが見受けられます



洗浄力のさらなる進化



■「パワフル滝」コース新搭載。

食べこぼし汚れや落ちにくいガンコな汚れも7本の大水流シャワーでキレイに。すすぎもしっかり行います。約1時間で洗浄でき、普段使いにもおすすめのコースです。



●洗濯・脱水容量：10kg

●乾燥容量：6kg

●標準使用水量(約)：定格洗濯時 78L/定格洗濯乾燥時 55L

●消費電力(約) 電動機/最大：230W/850W(乾燥時)

●消費電力量(約) 定格洗濯時/定格洗濯乾燥時：70Wh/990Wh(標準)680Wh(省エネ)

●目安時間(約)：定格洗濯時 30分/定格洗濯乾燥時 114分(標準)・185分(省エネ)

●運転音(約)：洗濯時 32dB、脱水時 42dB、乾燥時 46dB

●総外形寸法 給・排水ホース含む：幅639mm×奥行722mm×高さ1021mm

●製品質量(約)：75kg

風呂水ポンプ無

設置可能防水パン(奥行内寸)540mm以上 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック