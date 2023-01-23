『パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 10kg 左開き NA-VX300AL-W【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 10分に出品され03月04日 18時 10分に終了予定です。即決価格は26,364円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|パナソニック
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¥ 7799
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¥ 16250
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パナソニック 全自動洗濯機 NA-FA80H7 2019年製 8kg
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TOSHIBA 縦型洗濯機 AW-6G8
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Panasonic 洗濯機 NA-FA10K2 2023年 10kg d2735
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¥ 14040
落札価格26364円
361 入札履歴
終了
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