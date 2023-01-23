『CASIO G-SHOCK dw6600 fox fire【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 08時 51分に出品され03月29日 08時 51分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年前のものですが、ベゼルなど交換してます。

ELバックライトもちゃんと光ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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