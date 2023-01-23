『schottショット ロングPコート USA米国製 サイズS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 21分に出品され03月29日 00時 21分に終了予定です。即決価格は17,595円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 schottのロングPコートです。



米国製



カラー:画像でもご確認下さい

ネイビー系/ブラック系のカラーです。



表記サイズ：S



平置き実寸

肩幅 約45cm

身幅 約54cm

着丈 約102cm

袖丈 約63cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



状態：画像でもご確認下さい。



多少の着用感や毛羽立ち、毛玉はありますがシミや破れ等の大きなダメージはなく古着にご理解のある方でしたらまだ十分着用していただける程度かと思います。

あくまでも中古品であることをご理解いただいた上でご検討をお願いします。



ご不明点があればコメントをよろしくお願いいたします。



・コメント無しでの即購入OKで

す。

・お取り置き・専用の対応はしてお

りません。

・ご質問は購入前にお願い致しま

す。

・発送は折り畳んで簡易的な物で対

応させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ schottショット

ロングPコート

USA米国製

サイズS