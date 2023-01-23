『Nike Air Force 1 BEATRUE ホワイト マルチカラー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 19時 50分に出品され04月30日 19時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 発売当時、新品で購入しました。

購入した時に1回だけ着用し、その後は箱で保管しておりました。

目立った傷や汚れはありません。



中古品をご理解出来る方のご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: エアフォースワン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Force

1

BEATRUE

ホワイト マルチカラー