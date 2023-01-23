『PRADA バッグ ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 12分に出品され03月27日 17時 12分に終了予定です。即決価格は73,920円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にグアムの免税店で購入したものです。

内側両サイドにファスナー付きの大きめポケットがあり、見た目以上の収納力です。

荷物の多い方には使い勝手の良いバッグだと思います。



正面右下に多少の剥がれがありますが、金具部分に傷や汚れはなく全体的にきれいです。



袋に入れて保管していたので使用感がありますが、よろしければ袋も一緒に発送致します。



#PRADA

#ブラウン

#大きめバッグ

#トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA



バッグ ブラウン