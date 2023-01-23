『絞りの浴衣【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 01時 29分に出品され03月04日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 絞りの浴衣です╰(*´︶`*)╯♡

居敷当て付いています。

汚れなども無く、とてもきれいな状態の浴衣です。

有松絞りだと思いますが、、、

証紙がないので、確かではありません。

手触りも柔らかく、とても質のいい浴衣ですよ。

身丈(背中心) 156cm

裄丈 63cm

袖丈 48cm

前幅 23cm

後ろ幅 30.5cm

多少の誤差はお許しくださいm(._.)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 絞りの浴衣