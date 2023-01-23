『絞りの浴衣【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 01時 29分に出品され03月04日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
紗織 バッグ 草履 セット フォーマル 振袖 訪問着
¥ 10920
T1512★ 着物淡雪 ★正絹 お太鼓柄 袋帯 金通し 秋草模様 芯無し仕立て
¥ 7566
NO:314大島紬反物（藤絹織物）&シャツワンピースコ一ト
¥ 22953
半幅帯 正絹 新品未使用品 リバーシブル
¥ 9360
帯169 ●高級 正絹 袋帯 音符
¥ 16000
成人式 正絹振り袖 ラメ入り
¥ 12500
《長尺■付下げ◆霞に瓢箪刺繍細やか格子◆オフホワイト◆袷正絹着物◆SY9-22》
¥ 15180
《新品■京袋帯『百花園』格子＊チェック柄■生成り色◆化繊■着物◆FS6-12》
¥ 12650
振袖袷比翼仕立昭和アンティーク品
¥ 9204
ZY568 単衣着物 紬 色無地 一つ紋 辛子色 バチ衿 正絹 名品
¥ 7644
《手しぼり『有松絞り』浴衣反物■流線花模様＊木綿■紺◆夏着物■反24-249》
¥ 14260
黒地に金糸が豪華♡ 正絹六通袋帯 お振袖用
¥ 9750
【着物と帯 時流】F24122◆正絹 しゃれ袋帯◆美品 洒落袋 変わり織 長尺
¥ 7644
蘇州刺繍 相良刺繍 作家物 落款入 黒留袖 金糸 比翼仕立て 正絹 X253
¥ 17480
袋帯 銀地 菊花模様 流線模様 着物 015w
¥ 7254
aobx44美品 逸品 お洒落 出蔵善之助 一期一会 セミフォーマル
¥ 9919
158 名古屋帯 文化帯 仕立て上り品 正絹 新品
¥ 7566
☆専用☆夏着物 紗紬 正絹 夏白大島紬M-74
¥ 12420
落札価格7713円
159 入札履歴
終了
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