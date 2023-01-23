『zenaim keyboard【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 12時 41分に出品され03月09日 12時 41分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年ほど使用しましたが動作に問題ありません。



箱付、付属品あり 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし