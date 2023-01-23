『専用 Vuitton ルイヴィトン ダヌーブ モノグラム ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 07時 32分に出品され03月28日 07時 32分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



Louis Vuitton ルイ•ヴィトン ダヌーブ モノグラム 総柄 ショルダーバッグ バック 肩掛け可能 クロスボディ 斜め掛け PVC レザー ヌメ革 通勤 通学



【型番】M45266

【シリアル】



#ルイヴィトンのバッグ【おー】

#バッグすべて【おー】

838107507334



○サイズ

タテ22cm

ヨコ16cm

マチ5cm

ショルダー約131-150cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

ヌメ革劣化あります

写真にてご納得いただける方のみ購入お願いいたします。

詳しくは、写真にてご確認ください。



また、気になる点はコメントにて

質問お願い致します



＊お使いのPCや携帯によって、または

ライトの反射で色味が変わって見えることがございます。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



※ コンパクトにたたんでの発送となります。圧縮し梱包する予定です。たたみシワなど気になる方は購入をお控え下さい。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

等にて購入した鑑定済みの商品です



即購入歓迎⭕️

無言購入歓迎⭕️購入時の連絡、あいさつ等は不要です



カラー···ブラウン



ルイヴィトン/型名···ダヌーブ



ルイヴィトン/柄···モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 専用 Vuitton

ルイヴィトン ダヌーブ モノグラム ショルダーバッグ