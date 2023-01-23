『dolce&gabbana サファリジャケット 44【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 04時 51分に出品され04月22日 04時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 気に入っていたのですが、サイズアウトしたのでお譲りします。

さすがのドルガバで、背中のカーブに沿った綺麗なラインが出ます。

フードが付いていますが、全く使っていませんでした。

袖は本切迫です。



肩幅 42cm

胸囲 47cm

ウエスト 41cm

着丈 68cm

袖丈 56cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ dolce&gabbana

サファリジャケット

44