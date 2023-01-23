『古代エジプト風 戦闘シーン アート. パピルス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 02時 20分に出品され04月07日 02時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【古代エジプトのアート】

この作品は、古代エジプトの戦闘シーンを描いたアートです。色鮮やかな描写が特徴で、歴史的な価値があります。



【詳細なデザイン】

馬に乗った戦士が敵を攻撃している様子が描かれており、周囲には戦闘に参加している人々が見られます。細部にわたる描写が魅力的です。



【コレクター向け】

古代エジプトの文化や歴史に興味がある方にとって、貴重なコレクションアイテムとなるでしょう。



- アートスタイル: 古代エジプト風

- 素材: パピルス

- 色: 多色

- テーマ: 戦闘シーン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: 新品、未使用