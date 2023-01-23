『古代エジプト風 戦闘シーン アート. パピルス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 02時 20分に出品され04月07日 02時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書
|商品の状態:
|新品、未使用
鴛湖老人 清代後期の画家 張子祥 肉質 鴛の図 掛け軸 古美術 骨董品
¥ 13000
【真作】掛軸 河野華崖『湖畔夕月』紙本 肉筆 共箱付 掛け軸 p03133
¥ 10140
掛軸 岡本珠洸『南天に小禽図 花鳥図』日本画 絹本 共箱付 掛け軸 a02081
¥ 17850
アンティーク 明治天皇 御製 和歌 神武天皇 昭憲皇太后 大正天皇 紙本 掛軸
¥ 32191
掛軸 52
¥ 32524
清水寺貫主 大西良慶 大幅 二字書 『妙法』 真作 紙本 墨書 掛軸 箱付 茶掛
¥ 10140
【真作】掛軸 三行書 筆が奏でる静寂と力強さ 心を揺さぶる墨の響き P156
¥ 10335
【真作】掛軸 二行書 昭和書家の逸品 気品ある墨跡掛け軸 深遠なる筆致 P168
¥ 10205
掛軸 石田雪外作 富士山 群鶴 山水画「 風水富峰雄翔図 」923
¥ 11000
澄泥硯 ⭕️正方硯 中国 縁起の金儲けシンボル ヒキガエル
¥ 11960
45【2本セット】書道 下敷き 二八用 両面 罫線入 フェルト 毛氈 書道用品
¥ 10147
【未使用品】掛軸 久我直哉『月五猿霊峰図』絹本 共箱付 掛け軸 k060501
¥ 11700
【真筆】茶掛け 無事◆大徳寺 塔頭 雲林院 藤田寛道 共箱・タトウ箱付
¥ 10108
【真作】掛軸 三行書 逸品 P110
¥ 10335
清水寺 森清範 「夏の空澄渡り」 額装品 今年の漢字
¥ 11700
掛軸 榎原古城『高砂』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 g042123
¥ 10400
比叡山ニ千日回峰行者酒井雄哉師の書(掛軸) 無心大道帰
¥ 99000
掛軸 71
¥ 33662
落札価格9750円
714 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！