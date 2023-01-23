『全身鏡 韓国風 クマ 可愛い 160cmx60cm ビロードフレーム2206‐9【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 07時 48分に出品され04月07日 07時 48分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆ご閲覧ありがとうございます！

万が一初期不良の場合は対応させていただきます。



◆北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。



◆商品説明



◎カラーは

①浅茶色 ②深茶色 ③グレー ④ブラック

↑こちらからお好きなカラーを注文時にお知らせくださいませ！



○サイズ：幅60cm 高さ160cm

○重さ：およそ12kg

壁掛け／立てかけミラーの2WAYスタイルとなっております。



○フレームにはベルベット生地が使用され、色彩がより鮮やかです。

リビング、寝室、または店舗に置くと非常に目立ちます



○クマのデザインはスペースをより活気づけ、鮮やかで爽やかな色と組み合わせることでお部屋も気分もより明るくなります



○鏡の裏面はフレームと同じ生地で包まれ、視覚的にも高級感があり、長く使用できます。



○鏡が歪んで見えるのを防ぐために、4mm厚みのあるミラーを使用。

また飛散防止加工がされており破損時にも安心です。



○全身鏡 大型ミラー全身が映し出せるミラー。シンプルでかさばりにくいデザイン。

気分が上がる雰囲気の良いものが出来上がりました。

他にはないデザインと、実用性の高さから、プレゼントにもおすすめです。

高級感、更に「特別感」を演出するのも素敵です



韓国風 クマ 可愛い ミラー 大型 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>鏡 商品の状態: 新品、未使用