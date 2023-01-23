『SUPER BEAVER 青い春 サイン付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 09時 10分に出品され03月21日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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難波のタワレコにてサインいただきました！



即購入⭕️



入れ物については擦り傷あります。

CDにはありません。

写真ご覧ください。



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#塩昆布のバンドグッズ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし