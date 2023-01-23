『FRAMeWORK フレームワーク ビスチェ 新品タグ付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 15時 09分に出品され03月03日 15時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRAMeWORK

フレームワーク

ビスチェ

新品タグ付き



一目惚れして購入しましたが自分には似合わず、そのまま保管しておりました。お洒落に着ていただける方にお譲りしたいと思います。



タグ付きの新品未使用品ですが自宅保管品です。

ご理解いただける方のみお願いいたします。

少しでも気になる方はご遠慮くださいませ。



【ブランドの特徴】

FRAMeWORKは、洗練されたデザインと高品質な素材を使用したファッションブランドです。このビスチェは、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【デザインとスタイル】

ブラウンの色合いが特徴的で、ボタン付きのデザインがアクセントになっています。スリーブレスのスタイルは、さまざまなコーディネートに合わせやすく、季節を問わず着用可能です。



【用途とコーディネート】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く活躍します。シャツやブラウスと合わせることで、洗練された印象を演出できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フレームワーク

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ FRAMeWORK

フレームワーク ビスチェ

新品タグ付き