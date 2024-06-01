『TUMI リュック（アルファ ブリーフ パック）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 19時 09分に出品され03月08日 19時 09分に終了予定です。即決価格は10,992円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 製品番号 26303207 製品名 Compact Backpack

サイズ約縦43cm x 横30.5cm x 奥行15cm

15インチPC収納可能 A4対応ビジネスリュック

2024/6月に正規アウトレットで購入

１回だけ使用しました。



・ファスナーポケット(内オープンポケット)

・ファスナーポケット(内ファスナーポケット・オーガナイザー・キーフック)

・両サイドオープンポケット（折りたたみ傘やペットボトルが入ります）

・内部PC収納ポケット など収納豊富です

・ファスナーオープンでマチが広がり、中のものが取り出しやすい

・背面はメッシュ

・自立します

・中にモノが入っていない状態だと下部ファスナーポケット付近がへこみやすいようですが、中にモノが入っていれば目立ちません。他に目立った傷はありません。写真を添付いたします。

・各種ポケットのついた、バリスティックナイロンのTUMIらしいバックパックです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

リュック（アルファ

ブリーフ

パック）