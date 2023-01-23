『【着物と帯 時流】F24122◆正絹 しゃれ袋帯◆美品 洒落袋 変わり織 長尺【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 27分に出品され03月11日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格7644円
200 入札履歴
終了
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