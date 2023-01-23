『【10kg】ロイヤルカナン ミニインドアパピー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 21分に出品され03月15日 02時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【10kg】

ロイヤルカナン

ミニインドアパピー

賞味期限

26年2月23日



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ビニール袋にて簡易包装で送らせていただきます 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロイヤルカナン