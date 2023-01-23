『だいやめ様専用◎COACH コーチ ベケット ネイビー ビジネスリュック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 18時 52分に出品され04月12日 18時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当ショップへようこそ！

お値下げ交渉も可能です(^^)



【アイテム】

Coach コーチ バックパック

ビジネスバッグ F72512



【コンディション】

ABランク



内側：目立つ汚れなし

外側：スレあり、破れなど大きなダメージなし



SSランク・・・新品・未使用品

Sランク・・・新品同様品

Aランク・・・使用頻度の少ない極美品

ABランク・・・多少の使用感のある美品

Bランク・・・一般的な使用感のある商品

Cランク・・・多数の傷や汚れがある商品

Dランク・・・全体的に状態の悪い商品



※状態ランクは当方独自の判断基準のため参考程度にお考えください。



一度人の手に渡った中古出品になりますので

神経質な方や細かいことが気になられる方の入札はご遠慮下さい。必ず写真でご判断ください。

お写真の追加要望ありましたらご連絡頂きましたら、対応させて頂きます。

納得した上でご入札購入お願い致します。



【付属品】なし



【購入先】古物市場

真贋済みのお品物になります。



【サイズ】（cm単位）

42-27-10

縦-横 -マチ

＊平置き実寸です。

＊採寸による若干の誤差はご了承下さい。



【カラー】ネイビー



【素材】レザー 本革





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以下補足になります。



■お値下げについては知人依頼の出品も多く、ご希望に添え無い場合もございますのでご了承下さい。全てのお品物フォロー割は私の方でサービスさせて頂きます(^^)



■発送前に最終検品を行なっておりますが、

素人検品ですので小さな傷や汚れの見落としが

あることがあります。ご了承くださいませ。

※説明に記載のない大きなダメージや大きな

汚れなどがあった場合は受け取り評価前に取引

メッセージにてご連絡頂けますと幸いです。

■画像の小物などは説明欄に記載のものを除き

付属しません。



■ご不明点がありましたらお問合せくださいませ



管理番号 241011 88 241015 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ だいやめ様専用◎COACH

コーチ

ベケット

ネイビー

ビジネスリュック