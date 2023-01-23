『Barbour Bedale Wax 22AW 44 ブラック 英国製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 07時 53分に出品され04月22日 07時 53分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Barbour Bedale Wax 22AW 44 ブラック 英国製 オイルド ワックスコットン ビデイル オイルドジャケット classic



カラー Black ブラック

サイズ 44 レギュラーフィット

（平置き寸で 着丈78cm身幅66cm裄丈88cm)

定価 62700円



2022年秋冬のアイテムで、レギュラーフィットのビデイル、人気のブラックです。オイルド仕様です。



zozoにて購入で、ほとんど着用していないため目立つ傷汚れはなく状態は良好です。



私自身ジャケットコートは通常L〜XLを着用しますがこちらは44サイズで程よくゆったりな着用感です。OS(Oversized)フィットの40サイズくらいのサイズ感です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

Bedale

Wax

22AW

44

ブラック

英国製