『ムーレー ダウンジャケット FANTONI サイズ 48 カラー ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 04時 01分に出品され03月12日 04時 01分に終了予定です。即決価格は73,600円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ムーレー

ダウンジャケット

FANTONI

サイズ 48

カラー ブラック

状態 2回のみ短時間着用の超美品



（説明）

MA-1ほどラフ過ぎず、コートほど重見えしないちょうど良いバランス感がイマの気分にピッタリとハマり、酒落者から絶大な支持を集める「FANTONI」。付け外し可能なリアルムートンやブラッシュメタル製のジッパー、サイドオープンのパッチポケットなど、こだわりを詰め込んだディテールの数々がたくましいアクセントをプラスする。カシミヤがミックスされたウールファブリックにはウォータープルーフとストレッチ性が備わっているなど、機能面も充実。スラックスを合わせてキレイ目にマッシュアップすれば、武骨ドレッシーな洒落者コーデが完成だ。



モデル名： FANTONI-SHL

・撥水性のある高密度ナイロンとカシミヤ混ウールフランネル素材

・グースダウンパディング

・サイド挿入可能なフラップポケット

・カフス、裾はリブニット仕様

・取り外し可能な天然ファーの襟

・メタルファスナーと水牛ボタンで開閉

・内側にジップポケット×2

・ヒートカテゴリー：C (-12° /+8°)

・耐水性：1アンブレラ

・ブランド公式サイト掲載価格：377,300円(税込)



カラー：ブラック

素材：ナイロン100％

前身頃、ヨーク：ウール90％ カシミヤ5％ ポリウレタン5％

裏地：ナイロン100％

中綿：ダウン95％フェザー5％

原産国：イタリア ※イタリア並行輸入品

サイズ：48 日本L相当 実寸：着丈61cm、身幅54cm、肩幅44cm、袖丈66cm



※綺麗なお品ですが、あくまで中古品ですので、ご理解のうえご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ムーレー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ムーレー

ダウンジャケット



FANTONI

サイズ 48

カラー ブラック