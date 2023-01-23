『Barbour バブアー トランスポート ジャーナルスタンダード relume【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 21時 39分に出品され05月02日 21時 39分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数の少ない美品です。ダメージはありません。

サイズ/36

S~M相当ですが身幅がたっぷりあるのでゆったり着れます



【平置き寸法】

着丈 65cm

肩幅 ラグランスリーブ

身幅 64cm

裄丈 83cm



※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。



商品説明

Barbourのトランスポート、ジャーナルスタンダード レリューム別注のアイテムです。

裏地のない一枚仕立てなので秋春向けです。オイルドでもないため使い易く、身幅や袖幅がインラインのトランスポートより大きいつくりになっており、中に厚手のトップスを着込んでも余裕があります。

これからの時期にピッタリの一着です。



以下購入店の商品説明コピペです。





今回の別注は「Taslan Poly Stretch Hard」という生地を採用しており、小松マテーレの加工により前回よりも撥水力が上がっております。

生地自体はタスラン加工糸とT-400の交織素材を特殊加工により、ボディビルドされた素材。

コンパクトな質感と天然ライクな肌触りが特徴です。



シルエットは可動域の広いラグランスリーブ・フロントのハンドウォーマーポケット・バックの内側に配された風除けのパーツなどの仕様はそのままに設定サイズを2サイズアップにすることで、全体的にオーバーサイズ仕様のフィッティングジャケットタイプに。

身幅や肩回りにはボリュームがあり、ゆったりと丸みを帯びたシルエットが特徴的です。

着丈が短い為、オーバーサイズになり過ぎず全体的にまとまりのあるシルエットになっています。

さらに脇部分には小さな穴がおり、アウター内にこもった熱気を放出してくれます。

これからの寒い時期に厚手のニットの上からでも、春先カットソーの上からでも気軽に羽織ることのできるデザインです。

定番モデルのBEDALEやBEAUFORTに比べ短い着丈のため、羽織りやすく軽快な一着です。









※ご購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。







※確認は人間がおこなっている為、極小さな汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。 また、特に状態に対して神経質な方のご入札はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour バブアー トランスポート ジャーナルスタンダード relume