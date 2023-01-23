『iPhone 13 Pro 512 GB グラファイトSIMフリー【4846】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 15時 26分に出品され03月09日 15時 26分に終了予定です。即決価格は35,112円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アクティベーション解除済み。

バッテリー最大容量95%



外観→

画面 擦り傷あり、左側黒点あり

背面 傷なし

側面 目立った傷なし



フェスIDも含めて、動作の問題がありません。全動品です。



ソフトバンク残債なく、○判定になります。安心してご購入いただけます。



simロック解除済み、日本全キャリア、海外のご使用頂けます。



付属品なく本体のみになります



取り置きは対応できかねますのでご了承をお願いいたします



発送について

・らくらくメルカリ便使用

・支払い後24時間以内発送



初期不良について

発送しっかり検品いたしますが万が一初期不良があったら受け取り評価前にご連絡お願いいたします

同等品交換や取り引きキャンセルを対応させていただきます。

取り引き完了したら何にがあっても対応できかねますのであらかじめご了承をお願いいたします。



写真のもの（現物）をお送りいたします。

写真を参照の上、中古品である事をご理解頂ける方のみお待ちしております。



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 13 Pro



カラー···グラファイト



容量···512GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし