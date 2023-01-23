『Razer Viper V2 Pro (White Edition)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 10時 19分に出品され04月10日 10時 19分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Razer Viper V2 Pro (White Edition)

数回使用しました

希望であれば8k対応USBドングルも一緒に販売します。





ゲーミングマウス 超軽量 59g Focus Pro 30K オプティカルセンサー 30000DPI 高速無線 オプティカルマウススイッチ 6ボタン 最大80時間使用可能



シリーズ···Viper

モデル名···V2 PRO

電源···充電式

接続形式···ワイヤレス(Bluetooth)

その他···ゲーミングマウス



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth)



接続形式···ワイヤレス(Bluetooth) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い ブランド: レイザー