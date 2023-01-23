『COACH ジップパーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 21時 18分に出品され04月11日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年にCOACHで購入しました。服の状態も綺麗です。

購入しても全く着る事無かったので出品します。

値下げ交渉可能ですよろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COACH

ジップパーカー