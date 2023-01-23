『00s archive HERGOPOCH one shoulder bag【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 03時 10分に出品され03月31日 03時 10分に終了予定です。即決価格は9,734円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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横約47cm（膨らみ含む）

縦約31cm（膨らみ含む）





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※色味は加工せず撮影しておりますが、モニター環境により、実物と違う場合がございます



■状態

Used&Vintage

角擦れ、使用感有り。



あくまで中古品になりますので商品説明欄や写真にない傷や汚れ、褪せ、ほつれ、毛玉、擦れなどがある場合がございます。ご了承の上、ご購入お願い致します。（古着は小さめに折りたたみ、発送させて頂きます）



■STOCK

#Bombahead_all_season

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ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルゴポック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 00s

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