『ティファニー ペットボウル フードボウル キャット 猫 ボウル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 22時 58分に出品され03月17日 22時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度水を入れて出しましたが、使用しなかったので出品します。



目立った傷や汚れはなく綺麗な状態ですが

細かな傷はあるかもしれないのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>食器・餌やり・水やり用品 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ティファニー