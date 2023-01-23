『＜ダブル＞モリリン柔らかで贅沢な掛け心地 洗える！なめらかシルクの 肌掛けふとん【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 04時 28分に出品され03月24日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜ダブル＞モリリン 柔らかで贅沢な掛け心地 洗える！ なめらかシルクの 肌掛けふとん



商品番号：19-728150002



カラー：ピンク



中わたに高級天然素材のシルクを１００％使用！ 柔らかで贅沢な掛け心地を楽しめるこだわりの寝具。



メーカー希望小売価格 ¥49,500



中わたとして高級天然素材であるシルクを１００％使用した、贅沢な掛け心地を楽しめるこだわりの肌掛けふとんです。

シルクは繊維が細くてしなやかなため、身体に隙間なくフィットしやすいのが特徴。

また繊維の間にたくさんの空気を含むため、軽くて暖かです。

保温性はもちろん、素材特性上、優れた吸湿性・発散性もあり、爽やかな掛け心地をお楽しみいただけます。

お肌に触れる側地には、柔らかな２層ニットを使用。

クシュクシュ加工をほどこすことで、より快適な掛け心地を実現しています。

側地の上層部にはテンセルを１００％使用。

テンセルは繊維の一本一本がなめらかで抜群の柔らかさが感じられ、素材特性による優れた吸湿性・発散性があるのも魅力です。

ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いが可能。

冬は毛布代わりに、夏はエアコン対策にと１年を通して活躍しそうです。



【素材】

・ふとんがわ：上層部＝再生繊維（リヨセル）１００％

下層部＝ポリエステル９８％、ポリウレタン２％

・詰物：シルク１００％

【サイズ】

・約１８０×２００ｃｍ

【重さ】

・約２．２ｋｇ（詰物：約０．８ｋｇ）

【メンテナンス（絵表示ラベル）】

・洗濯機：可

・漂白処理：塩素系・酸素系漂白不可

・タンブル乾燥：不可

・自然乾燥：日陰の吊り干し

・アイロン仕上げ：不可

・ドライクリーニング：不可





●状態：開封済みですが未使用品に近いです。

商品に問題がある場合はご返金、交換などご対応させていただきます。

箱などにシール剥がれ後や傷がある場合がありますが中身は問題ございません。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 未使用に近い