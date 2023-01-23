『ドクターマーチン エイドリアン(cm) (Dr.martin Adrian)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 15時 28分に出品され04月14日 15時 28分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドクターマーチン adrian



【デザインと機能】

フリンジ付きのデザインが特徴的で、シンプルながらも個性的な印象を与えます。ゴムソールは、滑りにくく、長時間の着用でも快適さを保ちます。



【スタイルの多様性】

このローファーは、ビジネスシーンやカジュアルな外出時にも適しており、さまざまなコーディネートに合わせやすいアイテムです。



- ブランド: Dr.martin

- 色: 黒

- デザイン: フリンジ付きローファー

- ソールの素材: ゴム

- スタイル: ローファー



ご覧いただきありがとうございます。



【状態】

去年の秋頃にアメ横のドクターマーチンの店舗購入後、2-3回使用。服の好みが変わり履く機会がなくなったため、出品しております！

状態がよく、とても綺麗です！不明点や質問があればお気軽にコメントしてください！



#drmartin #lofar #adrian #ローファー #ドクターマーチン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ドクターマーチン エイドリアン(cm)

(Dr.martin

Adrian)