『【MASTER PIECE】美品 Density 2way バックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 06時 10分に出品され04月17日 06時 10分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価:¥35,200



カジュアルテイストの型に上品なマテリアルとレザーを使用したmaster-piece(マスターピース）のDensity(デンシティ）HCシリーズ。

中肉へリンボン素材に二層コーティングを施すことで傷や色移に強く、ベルベット状のスエードを施したマテリアル。

機能性はもちろん、上質なマテリアルと機能美を兼ね備えた2WAYバックパックです。



・中肉へリンボン素材にPVCを二層コーティング

・ノートPC等が収納可能

・サイドとトップにレザーハンドルが付いており、2WAYとして使用可能

・複数のファスナーポケットの充実したコンパートメンツ

・背面はキャリーバーに対応

・NCヘリンボン(ナイロン70%/コットン30%)PVCコーティングオイルドカウレザー/カウレザースエード



【ブランド】

MASTER PIECE

マスターピース



【アイテム】

Density -Herrinbone Coating-

2wayバックパック

No.01389-HC



【カラー・柄】

ブラック / 黒

※主観です。メーカーが発表しているのとは異なる場合がございます。

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。



【サイズ(cm)】

タテ : 42

ヨコ : 28

マチ : 13



【状態】

◾︎破れあり

その他、目立った傷や汚れは見当たりません。

※中古品ですので仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージ、匂いはご了承ください。

※中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。

気になる点についてはご購入前にコメントよりご確認ください。



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⚠︎梱包材はリユースする場合がございます。

⚠︎発送方法は都合により変更する場合がございます。

⚠︎バッグ内に型崩れ防止のため、緩衝材を入れ発送させていただく場合があります。

ハンドルがあるお品物はハンドルを曲げて発送させていただきます。

ご要望がある場合は、購入前にお申し付け下さい。お値引きした場合は対応しかねます。



101187230094 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マスターピース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【MASTER

PIECE】美品

Density

2way

バックパック