『【美品】Dady Costa チェスターコート ブラック カシミヤ100%【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 07時 32分に出品され05月07日 07時 32分に終了予定です。即決価格は25,740円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎アイテム

美品 Dady Costa カシミヤ100%



◎状態

8年ほど前高島屋で110000円ほどで購入いたしました。一度も着用せず自宅保管しておりました。

目立った傷や汚れは無く、 これからも長くお使いいただけるかと思います。



※「美品」はあくまでも中古としての基準で、当方の主観が入ることをご了承ください。



◎サイズ

相当サイズ L

※身長175㎝の男性でベストな丈感かと思います。

※表示サイズよりも、下記の実寸を優先します。必ずご確認ください。



身幅 約57㎝

着丈 約111㎝

袖丈 約61㎝



※平置きで測っています。

※素人採寸です。数cmの誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。



◎カラー

ブラック



◎素材

画像をご確認ください。



※カシミヤ100%で手触り着心地、暖かさも最高です。

※替えのボタン付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ダディ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Dady



Costa



チェスターコート

ブラック



カシミヤ100%