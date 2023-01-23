『ワイヤレスヘッドホン アンビエント最大65時間の音楽再生 / ウルトラ【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 23時 33分に出品され03月18日 23時 33分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 快適なフィット感と洗練されたデザイン: 新しく改良されたマットコーティング素材、アルミニウム合金ヒンジ、低反発クッション付きイヤーパッドにより、細部に至るまで快適なフィット感と洗練さを実現しています。

ウルトラ ノイズ キャンセリング 2.0: 周囲の騒音に基づいて、環境に最適なノイズ キャンセリングを自動的に調整します。

LDAC、ワイヤレスハイレゾ再生に対応：標準コーデックの3倍のディテールを転送。音楽の細部まで忠実に捉えた高音質再生をお楽しみいただけます。

最大65時間の再生、短い充電時間：1回の充電で最大65時間の音楽再生が可能、さらに5分の充電で約4時間の再生が可能です（音楽再生時の音量や使用状況により再生時間は異なります）。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンビエント