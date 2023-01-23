『クリスチャンラクロワ黒ジャケットおしゃれ美品￼エム￼Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 13分に出品され03月24日 16時 13分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クリスチャンラクロワフランス製

高級感あり、黒おしゃれなジャケット〈ジャケットのみ〉

ニット風伸縮性あり

正面の飾りは実際は良く輝きます。



サイズアウトで、暫く保管

申し分無く、お洒落感が高いものですし、傷みはありませんが、中古品として、ご理解下さい。



身幅43丈68袖丈56裾幅52

素人採寸(約) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ クリスチャンラクロワ黒ジャケットおしゃれ美品￼エム￼Mサイズ