『クリスチャンラクロワ黒ジャケットおしゃれ美品￼エム￼Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 13分に出品され03月24日 16時 13分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
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¥ 7862
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¥ 25495
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¥ 35000
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¥ 9620
jasmin様専用FUMIKA UCHIDA/WOOL SHIRT JACKET
¥ 16320
落札価格9672円
617 入札履歴
終了
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