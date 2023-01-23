『【新品】SeeByChloe シーバイクロエ ショルダーバッグ がま口 サテン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 04時 44分に出品され03月18日 04時 44分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆新品未使用のため、とても綺麗な状態です☆



☆ 丁寧・迅速な対応を心がけています ☆









サイズ



縦：約24cm

横：約22-35cm

マチ：約13cm

ショルダーベルト：約98.5cm









内側

オープンポケット×1









カラー：ブルー くすみブルー 水色







付属品：ショルダーベルト、カード

















【購入元】

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア鑑定済み商品です。







※購入時期、着用回数はお答えできかねます。

ご了承ください。







※素人検品の為、見落としがある可能性がございます。ご了承ください。







※自宅保管です。















【新品】SeeByChloe シーバイクロエ ショルダーバッグ がま口 サテン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シーバイクロエ

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