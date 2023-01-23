『JUNYA WATANABE マフラー 紫色 ウール混紡【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 22時 25分に出品され04月17日 22時 25分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このマフラーは、柔らかいウール混紡素材で作られており、肌触りが良く、暖かさを提供します。紫色の美しい色合いが特徴で、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【機能性】

特に、ドライクリーニングのみの洗濯表示があるため、手入れが簡単です。長さも十分で、様々なスタイルに合わせて巻き方を楽しむことができます。



【ブランドの魅力】

JUNYA WATANABE COMME des GARÇONSによるこのマフラーは、ファッション性だけでなく、品質にもこだわったアイテムです。特別な一品として、コーディネートのアクセントに最適です。





両端に腕を通すアームカバーが付いてるようなデザインになっています(その部分の取り外し不可)

写真は手の小さな女性が通した図です

親指を通す一つの穴と、

4本の指が出るデザインです

一見ポケットに見えますが貫通しています

男女どちらでも大丈夫です



毛玉や毛羽立ちは見られず

変色もありませんが中古品なのでご了承お願いします



幅約30cm

全長約280cm ロング



- 色: 紫色

- 素材: ウール混紡

毛80% モヘヤ14%

ナイロン6%

- ブランド: JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS

- 洗濯表示: ドライクリーニングのみ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジュンヤワタナベコムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ JUNYA

WATANABE

マフラー

紫色

ウール混紡