『MIGHTY MAC ダウンジャケット グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 18時 39分に出品され05月10日 18時 39分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

MIGHTY MACは、耐久性とスタイルを兼ね備えた高品質なアウターウェアを提供するブランドです。このジャケットは、特に寒い季節に最適です。



【デザインと機能性】

フルジップのデザインとハイネックスタイルにより、風を防ぎ、暖かさを保ちます。調整可能なドローコードが付いており、フィット感を調整可能です。ジッパーポケットもあり、実用性が高いです。



【素材と製造国】

このジャケットは韓国製で、耐久性のある素材が使用されています。グレーの外観と赤の裏地が特徴的で、スタイリッシュな印象を与えます。



- ブランド: MIGHTY MAC

- 製造国: KOREA

- サイズ: 40

- 色: グレー

- 裏地の色: 赤

- デザイン特徴: フルジップ、ハイネック、調整可能なドローコード

- ポケット: ジッパーポケット

- 袖口: リブ編み



ご覧いただきありがとうございます。



当方は普段Lサイズを着ております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

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ダウンジャケット

グレー