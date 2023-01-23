『おまけ付きマウンテンローレルデザインMLD SPIRITQUILT 48 ° F【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 20分に出品され03月24日 13時 20分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Mountain laurel Designs SPIRIT QUILT 38 °



サイズ : large

重量 : 実測 600g

対応温度 : 38F° (-4〜3℃)

色 : 外側 黒 (真っ黒というよりチャコールっぽい色)

内側 オリーブグリーン(コヨーテっぽい色)

中綿 : ClimaShield APEX

付属品

・ Silnylon Stuff Sack

・ Straps(スリーピングパッド固定用)



キルトはエンライトイクイップメントのレベレーションが人気ですが、人と被りたくない人にはもってこいだと思います。

また中綿が化繊の為、濡れにも強く長期縦走などのハイクにも向いています。

そしてキルトタイプの為温度調整が容易でフットボックス絞りの開閉で足を出したり、掛け布団のようにするだけで、温度域がグッと広がります。

これ一枚で厳冬期以外のシーズンはバッチリです。



おまけ

ネイチャーハイクダウンシューズ



本国サイトで購入の新品になりますが、

完璧を求める方や神経質な方は良くお考えになって、質問等で疑問点を解消出来た方のみ納得してご購入下さい。

返品対応はしておりません。返品の理由にするために過剰に損傷されたり、商品を別の物に入れ換えられたりする可能性があるためです。



返品対応はしておりません。返品の理由にするために過剰に損傷されたり、商品を別の物に入れ換えられたりする可能性があるためです。



※他アプリでも併売しておりますので、すれ違いで売り切れる可能性もあります。

その場合は購入時間が早い方に販売させていただきますのでよろしくお願い致します。



#寝袋

#シュラフ

#キルト

#QUILT



Hyperlitemountaingear

ハイパーライトマウンテンギア

Gossamer gear

Six moon designs

Moonlight gear

Locus gear

Mountain laurel designs

Zpacks

ZimmerBuilt

ジマービルト

sola titaniumgear

ソラチタニムギア

Cumulus

キュムラス

mikikurota

JMW

RIDGE MOUNTAIN

Palante

tarptent

Trail bum

トレイルバム

OMM

Snow Peak スノーピーク 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ おまけ付きマウンテンローレルデザインMLD

SPIRITQUILT

48

°

F