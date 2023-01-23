『MelGeek MADE84 PRO レッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 35分に出品され03月09日 03時 35分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kickstarterで購入しましたが届くのが遅すぎて別のものを使っている為出品いたします。

動作確認のみ行なったほぼ新品です。

付属品揃ってます。

即購入可。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い